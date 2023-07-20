對於副總統賴清德日前稱「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清此言論。前立委郭正亮指出，連美國都受不了，賴清德「走入白宮」是什麼意思？這是否跟賴投書《華爾街日報》稱不改變兩岸現狀明顯矛盾？且《金融時報》這兩位記者寫美國國安高層的文章從來沒有錯過。

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論；報導也說，美方高層澄清，白宮並未向賴清德與其競選團隊或工作人員，針對相關言論聯繫接觸，且未對此發表其他言論。

我方外交部發言人劉永健回應，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。

對此，前立委郭正亮今日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，連美國都受不了，賴清德「走入白宮」是什麼意思？還有什麼意思？所以美國國安高層會覺得，這是否跟賴投書《華爾街日報》稱不改變兩岸現狀明顯矛盾？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮披露，金融時報這兩位資深記者，一位是台北的席佳琳（Kathrin Hille），她跟蔡英文關係非常好，也很喜歡蔡英文；華盛頓的代表也非常資深，這兩個人寫的美國國安高層的文章從來沒有錯過。

郭正亮認為，這兩位這麼資深的媒體記者，不可能自己瞎掰，美國一定是個別高階官員有意見，就透過大報來表達，而且是透過資深記者來寫，表示這不是亂來的，一定有來源的。

郭正亮直言，「賴清德不准我們疑美，美國在疑賴！」為什麼美國始終有不放心賴情德的一些官員，坦白講大家就事論事，「我們也不會亂批賴清德」，「你在華爾街日報寫不改變兩岸現狀，現在又露出你的台獨尾巴，你真心就是覺得日本岸田、韓國尹錫悅都可以進白宮，為何你不可以？心有不甘」。

郭正亮強調，「美國理解就是，你就是要搞台獨，要跟美國建交，或者至少要得到美國承認。這不就翻桌了嗎？兩岸現狀就完全翻桌了嘛！」 「人家一聽就覺得露出尾巴，他以後常常會露出尾巴！因為只要獨派群眾一多，他一嗨就回來了！」

郭正亮最後說，「不要以為你一定會贏，在此情況下，侯友宜也可以當選，柯文哲美國也沒有意見。」這比4年前局面好太多，如果這樣還不能好好打贏選戰，恐怕愧對太多國人。