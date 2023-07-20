南僑6月營收18.95億，較去年同期增加5.54％，在餐飲回溫及消費市場逐步回復常態下，自結稅後純益1.09億元，較去年同期成長59.46％，EPS 0.44元優於去年同期的0.28元。
上半年累計1至6月營收達109.97億，較去年同期成長10.99％，歸屬母公司業主獲利3.65億元，較去年同期成長4.79％，EPS 1.47元優於去年同期的1.40元。
南僑（1702）20日公布6月自結獲利，在餐飲回溫及消費市場逐步回復常態，稅後純益1.09億元，較去年同期大幅增加59.46％，EPS 0.44元，累計上半年稅後純益歸屬母公司業主3.65億元，與去年同期成長4.79％，EPS為1.47元。
南僑6月營收18.95億，較去年同期增加5.54％，在餐飲回溫及消費市場逐步回復常態下，自結稅後純益1.09億元，較去年同期成長59.46％，EPS 0.44元優於去年同期的0.28元。
上半年累計1至6月營收達109.97億，較去年同期成長10.99％，歸屬母公司業主獲利3.65億元，較去年同期成長4.79％，EPS 1.47元優於去年同期的1.40元。
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