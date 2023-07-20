南僑6月營收18.95億，較去年同期增加5.54％，在餐飲回溫及消費市場逐步回復常態下，自結稅後純益1.09億元，較去年同期成長59.46％，EPS 0.44元優於去年同期的0.28元。

上半年累計1至6月營收達109.97億，較去年同期成長10.99％，歸屬母公司業主獲利3.65億元，較去年同期成長4.79％，EPS 1.47元優於去年同期的1.40元。