日本沖繩縣議會議長赤嶺昇20日率多位沖繩縣議會議員到基隆市參訪，並到和平島公園內的「琉球漁民慰靈碑」探訪兩地民眾交流的歷史。基隆市長謝國樑表示，希望基隆未來能與沖繩縣在觀光、文化、漁業、體育活動等方面，有更多的交流及合作的機會。

沖繩縣議長赤嶺昇20日率多位沖繩縣議會議員到和平島公園參訪，並親自到「琉球漁民慰靈碑」前，了解基隆與琉球漁民曾經密切來往的歷史。謝國樑除親自歡迎議員參訪團的到訪，並與赤嶺昇交換禮物。

謝國樑表示，基隆與沖繩自古就有非常深厚的友誼，幾百年來雙方的漁民也有頻繁的交流。這次由沖繩縣議會赤嶺議長率團來到和平島公園，了解兩地過去交流的歷史，基隆與宮古島不僅是姊妹市，也有頻繁的交流，希望日後邀請更多沖繩等地的朋友來到基隆，體驗基隆的城市魅力。

市府民政處表示，曾有數百名沖繩居民在日治時期定居於和平島，為感念內間長三先生教導台灣人民捕魚及採集海菜，在和平島公園內特別設置「琉球漁民慰靈碑」雕像，紀念兩地人民的友誼。

不過，和平島公園內的「琉球漁民慰靈碑」，雕像因長期受到海風侵襲，致左腿部分剝落斷裂，園方暫時以紅布條包裹斷裂部分，並與原創的日本雕塑家聯繫，希望能夠盡速完成修復。

沖繩縣議員在檢視紀念碑損壞狀況後，討論縣議會將如何給予協助，希望能儘速重建雕像，讓基隆及沖繩的友誼象徵能儘速修復，並期待兩地在觀光、文化、漁業、體育活動等層面，能有更多互惠往來，讓基隆、沖繩情誼更加鞏固。