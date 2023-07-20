老翁倒在底下的集水池，經眾人合力把人拉上來，老翁已明顯死亡。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

老翁溺斃在民雄鄉平和村嘉76-1鄉道0.5公里一處田邊的人孔蓋下方水渠。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

研判老翁可能巡田水卻失足摔到水溝內，結果流到集水池。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

老翁機車遺留現場，才被鄰居發現死在人孔蓋下方水渠。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉75歲邵姓老翁原本跟女兒約好早上要去醫院看診，卻失聯找不到人，鄰居幫忙到田裡找人，下午先發現老翁機車，又看到田邊水溝有流水，打開人孔蓋就看到老翁倒在底下的集水池，經眾人合力把人拉上來，老翁已明顯死亡，究竟老翁為何會溺斃在人孔蓋下方水渠？警方還要進一步調查。

據指出，死者今早8點跟女兒約在住處，要由女兒載他去醫院看診，但女兒至老翁住處找不到人，多次打電話都呈現關機狀態，心急如焚請附近鄰居幫忙找人，因老翁平時會協助管理農業灌溉用水開關，鄰居便到附近的農田巡視。

鄰居先在民雄鄉平和村嘉76-1鄉道0.5公里一處田邊發現老翁機車，而田邊水溝有流水狀態，鄰居見四下無人，水溝也未發現老翁身影，研判老翁可能巡田水卻失足摔到水溝內，結果流到集水池，打開集水池上方人孔蓋，果然一眼就看到老翁溺斃在水池內，經消防隊救護車到場協助打撈大體上來後，確認老翁死亡多時。

警方勘驗現場無打鬥跡象，沒有遺書，死者身體無明顯外傷，研判老翁是失足落水死亡，已報請嘉義地檢署法醫相驗。