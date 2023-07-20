南韓女團「NewJeans」於明(21)日將推出新的迷你專輯《Get Up》，內含的三首主打歌〈Super Shy〉、〈Cool With You〉和〈ETA〉等正依序公開其MV。其中，香港巨星梁朝偉竟在〈Cool With You〉的MV中驚喜現身，掀起討論。對此，南韓媒體也揭露他此次演出不收取報酬的原因。

男星梁朝偉在〈Cool With You〉的MV中以白髮造型驚喜現身，雖然只出現短短的時間，且整個過程中未有一句台詞，但他仍展現出精湛演技，以眼神傳遞出豐沛的情感，更讓不少人難以置信，在社群上表示：「怎麼請到他的。」

梁朝偉出演的消息，也受到不少韓媒爭相報導，更盛讚他把MV「營造出電影般的體驗。」此外，據韓媒《MBC》報導，MV導演申宇錫（音譯）以及NewJeans所屬的ADOR代表閔熙珍(音譯)透露，當初在決定該名角色時，以「有魅力和存在感」的方向尋找出演者，並透過人脈嘗試接觸梁朝偉。

NewJeans (뉴진스) 'Cool With You' & 'Get Up' Official MV。（影片來自HYBE LABELS YouTube，如被移除請見諒。）

對此，梁朝偉在收到劇本並研讀後，不在乎演出的份量，並以零片酬的方式出演。他除了親自提議想以白髮造型出現在MV內，展現出演的熱情外，同時指出：「透過此次合作，可以結下良好的緣分，也有包含想送給韓國粉絲一份禮物的心意。」事實上，其妻子劉嘉玲在社群上PO文替老公宣傳，除了寫下「梁朝偉 X NEWJEANS」等字句外，也附上多張MV截圖照力挺。