2019年1個美國小女孩，跟著媽媽開車前往麥當勞得來速購買餐點，期間因為1塊麥克雞塊掉落在她腿上而受到2度燒燙傷，佛羅里達州的法院本週最新的判決，決定向母親支付80萬美元（約新台幣2400萬元）賠償金。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，這起案件在本週三（19）下午不到2個小時的審議後，陪審團做出了該裁決，該家庭的律師曾要求獲得1500萬美元（約新台幣4.65億）的賠償金。不過，這位孩子的母親霍姆斯（Philana Holmes）表示，她仍然對法院這次判決感到滿意，並補充說她覺得陪審團的賠償金額是公平的。

她在法庭外告訴記者說：「我對此感到滿意。老實說，我對此沒有期望，所以對我來說這已經很公平了。」

霍姆斯作證說，她現年8歲的女兒奧莉維亞（Olivia）將她大腿內側的疤痕稱為她的「雞塊」，並期待能夠移除掉這個疤痕。

家庭律師費舍爾（John Fischer）在結案陳詞中表示：「當我們走出那扇門時，這就是一切了。我們不能回來說再過5年檢查一下奧莉維亞，再過10年檢查一下她...你必須現在就做，否則就永遠無法再做了。」

麥當勞的律師則辯稱，奧莉維亞的疼痛和不適在傷口癒合後結束，他們稱這需要3個星期的時間。他們表示，15.6萬美元（約新台幣484萬）足以支付與這起事件過去和未來的費用。

辯方律師米勒（Jennifer Miller）則表示：「她仍然會去麥當勞，她仍然會說想要去吃麥當勞，她仍然與母親一起開車去麥當勞，點雞塊。她並不受這個傷害所困擾。這全都是她媽媽的事情。」