藍正龍（右）飾演阮柏皓的爸爸，因工作關係與兒子關係疏離，在父親夏靖庭離世後，開始學習跟孩子相處。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

江宜蓉（右）、黃冠智是劇中最可愛的猛鬼陣容。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

林奕嵐（左）在劇中飾演荷蘭女鬼，與夏靖庭飾演的孤龍師有許多搞笑互動。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

金鐘視帝夏靖庭在影集《百味小廚神 中元大餐》劇中完美化身疼惜孫子的「地方阿公」，他跟阮柏皓互動逗趣，一來一往對話都令人會心一笑，兩人在拍攝前一起接受料理集訓培養絕佳默契，藉由這部劇更將鴨賞、地瓜球、紅蟳米糕、菜尾湯等台灣人熟悉的傳統美味經典再現。

這次還集結史上最可愛的「猛鬼陣容」，包括江宜蓉、黃冠智、何思靜、林奕嵐、林澤凱、徐麗雯等人齊聚鬧中元，特別演出「時尚嘻哈土地公」的Toro則有無厘頭的搞笑表現，他扮演著畫龍點睛的角色，儘管講話很跳Tone，卻是引領主角往前邁進不可或缺的關鍵角色，但他難得客串卻被阮柏皓爆料有句台詞狂NG，原本要說「你阿公死掉之前是不是有撞到頭？」卻一直說成「你阿公撞到頭之前是不是有死掉？」讓全場大噴笑。

藍正龍則再當「波麗士大人」穿起警察制服飾演阮柏皓的爸爸，因工作關係與兒子關係疏離，卻在父親夏靖庭離世後，開始學習跟孩子相處，他看過劇本很喜歡裡面講述的各類議題，除參與演出，藍正龍也在瀚草影視創辦人曾瀚賢的邀請下，擔任共同監製之一。此外，本劇還集結于子育、郭子乾、海裕芬等人同台，每個角色都藏著動人故事，在阮柏皓穿針引線之下，獲得圓滿結局。

《百味小廚神 中元大餐》講述由金鐘視帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓，演出祖孫三代，描述中元節必定認真祭拜，拿出總鋪師看家手路，以一桌好菜款待好兄弟的阿公突然驟逝，孫子為了讓鬼魂阿公回憶起自己，決心挑戰重現這位老總舖師在食譜裡記下的每一道手路菜。將於今年8月20日全台開始熱播。

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