台南市議會多名議員日前連署提案，爭取代理教師得比照教師請假規則第12條規定，於寒暑假期間得不必到校。台南4大家長團體今天齊聲反對代理教師寒暑假只領薪資卻不必出勤，認為代理教師寒暑假到校協助照顧學生並持續增能，提高教學品質，才符合家長共同期待。

包括台南市家長會聯合會、台南市中小學家長協會、大台南家長協會及台南市家長協會等四大家長團體今天聯合發表聲明，籲請議會支持現行代理教師於學生寒暑假期間，仍應到校，反對寒暑假只領薪資卻不必到校，家長團體認為，讓代理教師寒暑假到校協助照顧參與學生，並利用寒暑假期間持續增能，提高教學品質，才是家長們的共同期待。

家長團體也表示，代理教師延長聘期所支應經費，皆來自納稅人心血，因此，要求代理教師寒暑假到校服務，合法合情合理，家長團體也表達認同；家長團體認為，為維護寒暑假期間學生權益，教育工作者不應將寒暑假視為理所當然的假期，教育是百年大計亦是國家未來發展關鍵，學生才是教育體系的主體，應為捍衛孩子的受教權來努力。

目前各校寒暑假行政人員及兼任行政職務的教師都要出勤，正式老師也有返校服務及進修義務，聲明中提到此代理教師更應清楚自己的工作性質和責任，充分利用寒暑假期間進行相關的教育工作。

家長團體建議，可以透過相關獎勵機制，鼓勵認真負責的代理教師站在學生受教權益立場思考，讓支領薪資的代理教師寒暑假期間核實到校協助，兼顧學生學習及學校人力需求，也符合社會觀感及家長期待。