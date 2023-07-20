帕金森氏症以動作遲緩為核心症狀，可測試雙手拇指與食指重復開合的速度是否一致來判斷。（蕭嘉蕙攝）

「帕金森氏症」是症狀多樣性的常見退化性疾病，好發於中老年人，僅次於失智症，典型運動症狀除了手部顫抖、姿勢不穩等，「寫字變小」也是前期徵兆之一，台東地區因人口高齡化、病識感低，就醫時往往已是病程後期，台東馬偕醫院神經科醫師方大瑋呼籲，早期發現早期治療，可提升病患自主活動能力。

「帕金森氏症」4大典型運動症狀為運動遲緩、肌肉僵硬、靜止性顫抖及姿勢不穩定，其中以「運動遲緩」為核心症狀，早中期易有聲音變小、語調平淡、吃飯變慢、走路小碎步等情況，甚至「寫字變小」也在包含在內，另有合併其他任一運動症狀出現的話，極有可能確診。

台東馬偕醫院神經科醫師方大瑋表示，「寫字」是神經退化性疾病很有趣的判斷方法之一，例如，帕金森氏症患者會寫字變小；小腦萎縮患者會寫字變大；中風者則會寫字變醜。

此外，帕金森氏症還有許多非運動症狀會早發於動作肢體障礙前，像是自律神經障礙，如便祕、姿態性低血壓、頭暈等；快速動眼期睡眠障礙，如做夢時哭笑大叫、揮舞手腳；另外常見還有嗅覺異常及憂鬱。

方大瑋表示，帕金森氏症確診狀況有地域性差異，花東地區因老年人口比例高，加上多數獨居或入住機構，在照顧能量不足的情況下，不易察覺病狀，因此確診時病程往往已進入中晚期。

雖然以目前醫學技術無法根治帕金森氏症，但透過早期介入以藥物為主，運動復建為輔的治療，能夠有效改善病患生活品質，延長與提升自主活動能力。