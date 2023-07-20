丹麥珠寶PANDORA在台灣向來深受小資女的喜愛，尤其經典Signature系列的皇冠LOGO，有著「寵愛自己」的意涵，充滿女性意識與自覺，在此#MeToo運動風起雲湧的時刻，別具意義。今年夏季PANDORA主打Signature系列珠寶，延續北歐的簡約美學，以混搭手法融入金色與銀色兩種色調，幾何造型與俐落線條，勾勒現代摩登的低調奢華，充滿設計品味。

PANDORA設計風格融入俐落線條、鮮明輪廓和建築美學，充滿創造力與趣味，今年新登場的Signature系列珠寶，更以雙色混搭的時尚手法詮釋，更添美感，尤其PANDORA珠寶可以疊戴混搭，展現時下最時尚的撞色手法與層次感，輕鬆搭配出萬種風情。

PANDORA珠飾密鑲寶石手鍊，8180元。（PANDORA提供／陶福媛台北傳真）

PANDORA Signature I-D 雙色密鑲寶石手環，5980元。（PANDORA提供／陶福媛台北傳真）

除了撞色混搭，PANDORA也可延伸出多種穿戴法，如項鍊可調校成兩種長度，兩個相互扣連的圓環中間飾以一列璀璨寶石和金屬小圓珠，充滿優雅氣息。