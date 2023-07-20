海山高中手球隊員挑戰金門大橋，展開一場前所未有的跑躍海上新體驗。(圖／金門縣政府提供)

教練安排多場密集上山下海的訓練，確保隊員們的體能與技術水平不斷提升。(圖／金門縣政府提供)

金門地區今（20）日出現了一隊紅衣年輕小伙，精壯的身形引起不少民眾的注目，原來是新北市海山高中手球隊跨海來金進行為期四天三夜的移地訓練，在這塊風光明媚的島嶼上，除了緊湊的訓練，這支充滿幹勁的手球隊還挑戰了金門最著名的地標－金門大橋，展開一場前所未有的跑躍海上新體驗。

據了解，海山高中手球隊這次移地訓練是為了提昇強化隊員們的戰術技巧、團隊合作以及磨練毅力而精心策劃的。他們選擇來到金門主要是出於對這座美麗島嶼的喜愛，加上隊員裡也有金門子弟蔡秉德，在隊上更是擔任大隊長職務，同時教練也考慮到遠離熟悉環境的挑戰將有助於隊員們的成長。

此次移地訓練行程不僅包括了多場密集的上山下海的體能訓練，還有專業教練的指導，確保隊員們的技術水平不斷提升。在這個過程中，他們將學習如何更好地協作，有效地溝通，並對抗各種戰術挑戰。

隊員們表示，訓練行程中最令人期待的部分，莫過於挑戰金門大橋的慢跑活動。能在黃昏夕陽餘暉下，親身穿過這座壯觀的橋樑，一邊享受著微風拂面的愜意，一邊將這場慢跑視為展現毅力和決心的契機。

許多金門當地居民和遊客看到這支來自新北市的手球隊在金門大橋上慢跑，都紛紛驚嘆於他們的精神與運動風采。手球隊員們在慢跑過程中也互相鼓勵，彼此加油，展現了真正的團隊精神。

教練王政憲表示，這次移地訓練是球隊重要的里程碑，特別感謝金門縣政府觀光處的安排規畫，希望透過這樣的活動，讓隊員們更好的理解合作的重要性，學會面對挑戰時不屈不撓，上金門大橋的慢跑更是一個象徵，讓大家展現團隊的決心與毅力。此行獨特的體驗也必將在隊員們的手球運動生涯中留下深遠的印象，成為他們成長的動力與激勵。