保誠人壽總經理王慰慈表示，作為最懂三明治族的保險公司，保誠人壽今年特別針對三明治族進行兼具深度與廣度的調查，希望更清楚刻畫出三明治族的生活輪廓，讓我們可更精準因應他們的需求，陪伴三明治族從容迎接人生每個重要階段。除了提供保險保障，保誠也在意如何支持三明治族的身心靈健康。透過調查，我們更深入了解三明治族對家人、對自己的擔憂，進一步提供更適切、更多元的商品及服務，不論在家庭保障、日常生活及家人照護都能作為三明治族最強大的後盾。

「保誠人壽三明治族大調查」包含量化調查與焦點座談會兩大部分，透過360度的觀察深入了解三明治族對自己及家人的想望與擔憂。調查發現，三明治族對「能按照自己想法過生活」的同意度僅僅及格，只有6.67分（滿分為10分），而43％的三明治族認為目前的生活已超出能負荷之壓力，壓力大也使得身體出現警訊，尤其30及40世代在焦點訪談中反映，因生活壓力繁重影響身體健康的感受更為明顯。保誠人壽行銷暨數據長趙汝俊表示：「三明治族不僅是家中支柱，更是家庭的守護者，若能有良好的身心狀態，才能實現對家人的承諾。從調查結果，保誠人壽提醒三明治族要好好照顧自己，也希望藉助今年一系列『保誠MeWe 一起好幸福』品牌活動，提倡三明治族「先照顧好自己（Me）才能照顧好家人（We）」的主張。

「保誠MeWe 一起好幸福」首先登場的是年度品牌形象影片，延續去年邀請員工擔任品牌大使，保誠人壽今年再次邀請同為三明治族的員工，在影片中分享對生活的期待，以其自身感受，帶出三明治族的需求與期望。

保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文表示，「保誠人壽透過多元化的商品及服務，量身打造符合三明治族需求的保險保障，讓他們可依人生不同階段的風險及需求自主規劃。以30、40世代的三明治族很重視子女教育為例，可以透過『金會旺』和『創富御守』，運用不同幣別的分紅商品資產累積，準備教育基金的同時也獲得保障。對於50世代三明治族，若需求為樂活退休，可以考慮保誠人壽『美利715』、『福康滿利』、『鑫享雙收』及『樂盈雙收』等商品；如果是以資產規畫和傳承為主，則可考慮『滿福世代』、『新紅運世代』、『美利長紅』及『鑫利達』。保誠人壽作為三明治族首選的保險公司，以多年深耕分紅保單市場的豐富經驗與專業，持續發展多元幣別、不同類型與不同繳費期別的分紅商品，讓消費者可以依據自身條件及不同需求進行選擇。

除了保障規劃，保誠人壽亦透過一系列的加值服務及數位工具，照顧三明治族的身心靈。例如最新推出的「保誠MeWe氣象」，結合科技及大數據讓忙碌的三明治族，快速掌握生活及健康資訊，隨時隨地與親友分享；同時成立「保誠MeWe社團」，讓三明治族可以在社團中互相交流打氣。

此外，保誠亦提供多元化的加值服務照顧三明治族，例如數位健康醫療平台「醫聯網」提供癌症篩檢及健康管理、線上醫師諮詢、醫療第二意見、照護媒合；「諾貝爾眼科」眼睛健檢禮遇、由心理師給予心理輔導及心理支持的「FarHugs 遠距抱抱」諮詢服務、「多扶事業」無障礙接送、沉浸式保障需求分析工具「保誠幸福秘境」、退休計算網站「保幸福誠享退」、為三明治族配對專屬顧問的需求分析媒合平台等，全方位陪伴三明治族迎接人生不同階段。