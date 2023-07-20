獵人又要出動了？德國波茲坦（Potsdam）當地時間20日驚傳發生獅子脫逃事件，據相關部門接獲民眾通報，發現街道上竟有一頭母獅，還有人拍下母獅獵殺野豬的畫面。但經查當地動物園、收容所都宣稱母獅的數量沒減少，警方目前已出動直升機展開追蹤，並呼籲當地民眾不要出門。

根據《德國之聲》報導，德國警方接獲目擊民眾通報，表示在柏林南部的波茲坦「小馬赫諾市」（Kleinmachnow）發現一頭母獅，還拍到一段母獅獵殺野豬的過程。但當地的動物園、馬戲團及動物收容所清點後，都回應母獅的數量沒有短少，不清楚牠究竟是哪裡來的。

《德國公共廣播電臺》（RBB）則報導指出，相關部門已經出動直升機，針對這頭來路不明的母獅展開追蹤，並呼籲當地居民待在室內不要外出。德國官方也透過警報系統向民眾發出訊息，要求民眾不要前往樹林散步，若是真的跟母獅撞個正著，最好趕快返回室內或是汽車裡尋求庇護。

據悉，小馬赫諾市約有2萬名居民，警方表示，獸醫和獵人也已加入了這場搜捕行動，「我們在現場部署了大量部隊保護居民！」市府發言人強調，已禁止幼兒園孩童前往市區周邊的花園區，也建議市場上的商家暫時不要外出擺攤。