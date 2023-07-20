52歲藝人涂晨洋曾演出《甘味人生》、《大時代》等本土劇，他早年在台南擔任電台DJ，之後想轉戰購物專家，經歷三個月受訓後卻慘遭淘汰，幸好遇到中廣的主管張東光，張東光安排他到中廣流行網擔任音控，假日負責主持節目，2015年他跨足戲劇圈，近年還推出了專輯；不料近日驚傳他罹患大腸癌。

據《三立新聞網》報導，涂晨洋發現血便後去醫院檢查，查出罹患大腸癌早期，只要手術開刀就可解決，預計九月底動手術。涂晨洋曾透露從小就喜歡唱歌，一直想出唱片，2021年靠粉絲集資幾十萬出唱片，今年3月他登上《超級紅人榜》，改編翻唱費玉清的〈最後的車站〉，動感唱跳的表演方式引燃觀眾情緒，連主持人于美人都大讚非常有商業價值，金曲歌王荒山亮也誇他台語發音很標準。

涂晨洋向《中時新聞網》透露，他是打疫苗時被護士建議做大腸糞便檢查，後來醫院打電話通知罹患大腸癌，他坦言當下心情有點崩潰，因為平時飲食很健康，不吃油炸和燒烤，還每天上健身房，對此他也呼籲大家如果有症狀就要去檢查。今年5月涂晨洋曾推出單曲〈容貌焦慮〉，MV找來三位猛男和2位性感的舞蹈老師伴舞，整首歌從頭跳到尾，一路嗨到底，提到歌曲核心：「雖然現在口罩解禁了，但是你會發現有的人，罹患了容貌焦慮，因為覺得自己戴口罩，好像比不戴口罩好看，所以很多人反而把戴口罩變成一種『安全感』，所以我也結合很多流行用語。」而他近年投資副業有成，先前考了4張證照，包括澳洲Lycon除毛師證照、美國NAHA國際芳療師證照、經絡按摩師證照、HMST健康管理師證照。