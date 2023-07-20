黑沃咖啡也以「馬卡龍濾掛咖啡禮盒」獲選。（黑沃咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府文化局舉辦第3屆「2023 TCOD台中原創」（Taichung Original Design）城市品牌認證，今（20日）在林皇宮頒獎，今年嚴選30組優質文創商品，涵蓋多元文化創意和生活風格，除活動官網提供線上導購服務，也將在TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店、松菸市集展售。

台中市支持文創產業，推動TCOD台中原創品牌計畫至今已3年，廣獲台中在地文創業者熱烈迴響，報名件數倍增；文化局長陳佳君表示，這屆共149家業者報名，計281組，總件數622件，創下歷年新高。

這次邀請文化、設計、藝術及行銷等不同領域專家學者組成評審團，經過激烈競爭，嚴選出30組優質商品，包含工藝品類7組、視覺及包裝設計類14組、創意生活類9組，每組商品都是一時之選。

擔任此次評委的台灣形象策略聯盟執行長林采霖提到，低碳與永續發展是近年國際環保趨勢，今年有許多獲選產品以工業製造邊角料、海洋自然廢棄物等環保素材作為設計思考。

這次獲選工藝品類肯定的「藺編背帶包」，由大甲藺編工藝的第3代傳人溪泉品牌負責人郭佳琳與「本質創作室」共同創辦人劉開平設計師攜手合作，同時也是文化局文創輔導的設計媒合成果。

由「無藏茗茶」與「霧峰林家」聯名推出的「好人緣桃眼獅金萱茶組」獲選視覺及包裝設計類，包裝上討喜的桃眼獅與台灣茶葉改良場所研發配種、帶著溫潤奶香氣的金萱茶意境相符，為傳統烏龍茶產業注入一股新意。

另，黑沃咖啡也以「馬卡龍濾掛咖啡禮盒」獲選，該禮盒不僅設計概念結合台中花博意象，曾榮獲台中十大伴手禮，更拿到台灣清真協會認證，外銷馬來西亞，汶萊等國家，飄香國際；黑沃咖啡2016年於台中成立，不到7年品牌，不僅在全台灣分店數達50間以上，今年預計在馬來西亞展店達50家門市，更打開汶萊市場，已定位國際性精品咖啡連鎖品牌，真正實現台中在地品牌邁向國際化的好成績。