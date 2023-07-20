北京大學學生張鈺渟帶來「天涯共此時」古典舞分享交流。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

訪團成員馬英九前總統等團員於東大校史室合照。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

馬英九基金會邀大陸學生來台交流，今天下午赴國立東華大學參訪交流。東大原住民族學院以多首原住民舞蹈組曲來迎接陸生團，陸方安排北京大學張鈺渟同學表演古典舞《天涯共此時》，相互觀摩學習，兩岸青年進行一場文化交流饗宴。

陸生團由北京大學黨委書記郝平率領，15日抵台，進行9天8夜學術交流，今天到花蓮展開2天1日行程，上午先到慈濟精舍，下午前往東華大學，明天到太魯閣，前總統馬英九也全程陪同。

東華大學安排曾多次在競賽獲獎的「原住民民族學院舞團」展演，原民學生驕傲唱跳出自己的文化，贏得滿堂彩，接著在雙方閉門座談交流會上，北京大學張鈺渟也表演古典舞，青年學生以文化交流，互相觀摩學習。

張鈺渟說，選擇獻跳「天涯共此時」，是希望這段旅程結束後，大家以後望著明月，也能回憶這段時間的點點滴滴；另一位武漢大學理工系學生趙一林則很好奇，台灣幾所卓越的大學在理工方面有什麼創新想法，希望能夠了解，回去也能繼續鑽研。

東華大學也安排陸生校園巡禮，介紹藝術學院、人文社會科學學院、花師教育學院、管理學院等建築，也到東湖旁景觀橋大合照。陸生對東華大學廣大美麗之校園留下深刻美好印象。

東華大學校長趙涵㨗說，這是近年第一個訪問台灣的中國大陸大學代表團，校方遵照蔡英文總統指示，兩岸民間應加強交流，用心安排交代，期望能為兩岸關係盡一分心力。