Stray Kids鉉辰現身《La Vacanza 》大秀。（Versace提供／林欣儀台北傳真）

Stray Kids鉉辰與Donatella Versace、Dua Lipa合影。（Versace提供／林欣儀台北傳真）

過去多與歐美名人、明星高度合作的義大利時尚品牌Versace，近期也積極進攻南韓、看重韓星帶貨力，在上週於首爾於韓新世界百貨江南店的《La Vacanza Collection》概念快閃店活動，在網路上被許多哈韓粉絲轉載，搭著這個熱潮品牌緊接著宣布將由男團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）擔任品牌大使，其實他早在今年五月他便曾前往加州出席《La Vacanza 》大秀時，便與品牌創總監Donatella Versace、Dua Lipa合影，和品牌結下不解之緣。

南韓經紀公司JYP旗下的男團Stray Kids，由韓國成員Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、昇玟、I.N，以及兩位澳籍韓裔成員方燦、Felix所組成，其中鉉辰在團內擔任主舞、副饒舌、門面等職位，日前雖曾因為校園暴力相關爭議曾短暫停止活動，不過作為團隊裡的門面擔當，在海外人氣很高，不論是先前出席品牌La Vacanza系列大秀，抑或是上週品牌為該系列推出活動時，皆有大批海外粉絲在社群搬運相關影片、照片，為品牌吸引大量的關注，與品牌期望與吸引Gen-Z的目標不謀而合，或許這也是品牌簽下他做為首位韓裔品牌大使的原因。

除上任品牌大使的的好消息外，近期他將與其他成員一同在日在巴黎Lollapalooza音樂節擔任首席表演嘉賓，而鉉辰上任品牌大使的首個廣告企劃將於今年11月發布，預計將於Versace 2023年聖誕節宣傳照片和短片中首度亮相。

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