國民黨7月23日將召開全代會，將正式提名新北市長侯友宜競選2024年總統，韓國瑜也將出席。對此，前立委郭正亮叮嚀侯友宜，一定要做出特別致意的動作，「一定要做出來」，所有的媒體也在注意侯友宜那天會做出什麼樣的動作。

國民黨全代會將於7月23日在板橋體育館登場，通過徵召新北市長侯友宜參選總統。韓國瑜辦公室今（20）日指出，韓將出席全代會。韓國瑜4年前參選總統時，全代會地點就選在板橋體育館，當時身為地主的侯友宜不願出席，也不接新北競總主委。韓國瑜辦公室今日指出，韓國瑜會出席全代會，和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國。

前立委郭正亮今日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，到昨天的訊息都是以為他要出國，因為韓國瑜是中評委，不一定要出席。韓出席全代會，表示他知道723對於侯友宜的重要程度，而郭董的民調並不好，今天台灣民意基金會的民調，郭董掉在第4名。

郭正亮認為，侯友宜倒吃甘蔗，各種力量慢慢回流，也說出國民黨核心主張。如果這樣的局，政黨還不能輪替，侯友宜跟柯文哲都有責任；朱立倫、郭台銘也有責任。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮推測，全代會一定百分之百會被做文章，因為侯友宜當年就是沒去，所以很多侯友宜當年對不起韓國瑜的故事又開始了，一定是這樣。韓國瑜確實是國民黨內至今為止，最有群眾魅力的領導人，他本來就是顧大局的人。

郭正亮認為，侯友宜8月如果不能回到25％，保證「換人說」會繼續傳，傳到你受不了，那要怎麼玩？無論如何8月侯友宜要凝聚所有力量，至少要回到25％，民眾才會覺得還有機會。否則「換人說」沒完沒了，真的就是完蛋了。韓國瑜也是有大智慧的人，知道船不能在8月翻了，要穩定地向前走。

郭正亮叮嚀，侯友宜也要做出動作，韓國瑜來參加全代會，表示既往不究，侯一定要做出特別致意的動作，「一定要做出來」，所有的媒體也在注意侯那天會做出什麼樣的動作。