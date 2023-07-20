台東縣政府首次舉辦「AI圖像生成創作比賽」，共61件參賽作品，投票方式選出10名優等獎得主。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

AI人工智能快速發展，生活應用普及化，不只能自動駕駛、對話聊天，還能算圖創作，即使是零基礎的繪畫小白，也能一夕變身大藝術家，台東縣政府也搭上熱潮，舉辦「AI圖像生成創作比賽」，共61件參賽作品，今票選結果出爐，由台東縣消防局張智鈞創作主題「稻浪X熱氣球X台東藍」獲首獎。

冠軍得主、台東縣消防局隊員張智鈞表示，平常工作上有時會使用免費AI繪圖工具製作簡報背景，不僅操作簡單、快速，透過下達文字敘述指令，就可以產出圖樣，再應用在工作簡報上，相當便利。

張智鈞說，能從眾多參賽者中脫穎而出，非常幸運和開心，還進一步分享應用技巧。他說，最重要的是指令下達要夠精準，才能產出自己想要的圖檔效果。

台東縣府人事處指出，此次比賽以台東的風景人文特色為設計元素，參賽者將文字敘述透過活動指定AI繪圖網站（Microsoft Bing）產出具有台東意象的畫作。參賽者作品融入了AI技術的應用，呈現出油畫、水彩畫、平面攝影等各種形式的視覺效果。比賽中，各局處同仁透過投票方式選出10名優等獎得主。

台東縣長饒慶鈴表示，AI技術的應用正不斷擴展各行各業的領域，未來將提供更多的培訓和學習機會，鼓勵員工進一步應用AI工具提升工作效率和創造力。她說，這場比賽為員工提供了一個展現才華、學習和交流的機會，期待AI技術在公務上的廣泛應用。