由於歷史問題，日、韓民眾不時仇視較勁，不過近年來席捲全球的K-POP（韓國流行音樂）顯然拉近了兩國民眾的關係。南韓官方數據顯示，今年上半年K-POP唱片出口最大國由日本奪下，金額高達4852.3萬美元（約新台幣14.6億元）。

K-POP在全球建立起規模驚人的粉絲群。據南韓關稅廳的最新統計數據顯示，今年上半年K-POP唱片出口金額成長17.1%，達1.3293億美元（約新台幣40億元），創歷史新高。

以出口地區來看，日本居首，美國躍居第2（2551.9萬美元、約新台幣7.7億元），中國第3（2264萬美元、約新台幣6.8億元）。第4到第10名分別為德國、台灣、香港、荷蘭、加拿大、英國和法國。

K-POP攻佔日本市場。南韓天團「防彈少年團」BTS在日本流行音樂最具公信力的Oricon公信榜，去年奪下全日本第一的寶座，已連續3年在日本的銷售成績突破100億日圓。

除了日本以外，K-POP在美國市場成長快速。南韓音樂內容協會秘書長崔光浩（譯音）表示，拜BTS進軍美國之賜，K-POP獲得更多讓北美大眾認識的機會，帶動銷售快速增加。

日前上市的BTS首本官方傳記，包括英文與日文在內，總共以23種語言在全球銷售，吸引了大批粉絲搶購，首刷就達1百萬本。