國民黨總統參選人侯友宜上月底找來前國安會秘書長金溥聰加入競辦擔任執行長，近日卻傳出國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰可能被發配邊疆；侯友宜辦公室回應，這根本邏輯不通，純屬無稽之談。前立委郭正亮表示，茶壺裡的風暴現在已經結束了。侯友宜開始出金句了，力量也慢慢回流了，戰將更紛紛進來當發言人，戰力一定會大大提高。

郭正亮20日在《大新聞大爆卦》節目中表示，他覺得，不可能是前國民黨高層放話，而且金溥聰最近也沒講話了。前立委鄭麗文、蔡正元是你用罵的就可以搞定的嗎？恐怕是越罵他們越大聲。事實上大家目標都是一樣的，只是本來有不同意見，想說是不是有更優秀的人選，不過茶壺裡的風暴現在已經結束了。

郭正亮舉例表示，賴清德確定成為候選人，英系就跟他一路平安嗎？一直到全代會，蔡英文出來講「我們要並肩作戰」，才整個定調。

郭正亮指出，侯友宜的力量慢慢回流了，比較厲害的戰將也紛紛進來當發言人，戰力一定會大大提高。侯友宜也開始出金句了，侯友宜知道缺那些，慢慢鋪墊，發言人團隊也比過去犀利很多。