韓勝宇認為自己退伍後變得更游刃有餘。（COME ON JKSSP提供）

韓勝宇表示現在是淡季，無法脫衣秀肌肉。（COME ON JKSSP提供）

韓團「VICTON」出身的韓勝宇（韓哥）曾因參與選秀《PRODUCE X 101》爆紅，更成功進入出道組「X1」，無奈該團出道不到半年便因票數造假等爭議宣布解散，近日展開個人巡迴演唱會，台北場將在明天21日晚間舉行，是他首次隻身來台會粉，今（20日）提前抵台接受台媒聯訪，他2021年底曾來台旅行，有去夜市吃了雞排、芒果冰，這次也想嚐看看火鍋，「我從來沒吃過，所以不論什麼的口味都願意嘗試，但我其實不太敢吃辣，可能只能選寶寶口味（指微辣）」。

韓勝宇今年初1月退伍後，被問及退伍前後最大的改變，他認為「好像變得更游刃有餘了，且因為在軍隊裡很常要跟陌生人對話，後來我漸漸學會主動搭話了，開始去主導話語權」，不過他也坦言「經歷了很長的空白期，其實很擔心忘記我在舞台上的樣子」，月初在音樂節目《THE SHOW》上，首次以個人歌手身分獲得一位（冠軍寶座），讓他相當感謝大家的支持。而他常被說像長得像史努比，他也自認非常相似，透露上次來旅遊，發現台灣也有很多史努比的商品，至於有沒有買來收藏嗎？韓勝宇笑說：「我本人就是史努比，所以我就不用蒐集了。」

他私下個性也像史努比一樣軟萌，卻擁有精壯身材，他透露，每天都會到健身房報到，自認肩膀、胸肌、腹肌練得較好，「我在沒有準備好前不會展現給大家看的」，也笑曝有分淡、旺季，記者追問：「那現在是什麼季？」韓勝宇大笑回：「淡季！」並稱「一年有半年是旺季，不過最近因為忙於巡演沒太多時間運動，演出結束後我會準備我的旺季」，記者提醒下塌酒店也有健身房時，他立刻大笑說「那我會（為台灣粉絲）努力看看」，但再被問到覺得全身上下哪個部分最性感時，他思考幾秒後說「應該是在舞台上的時候吧，但從我自己口中說出來還是很害羞啦」。

這次台灣場送的限定小卡，印有他親手寫的中文「你心上有韓勝宇」，韓勝宇表示確實是自己想對台灣粉絲說的話，現場也不忘再向記者現學現賣，用中文向粉絲隔空喊話「久等了，親愛的」。另外，因為這也是他出道7年來，首次接受台灣媒體訪問，除了表示沒想到是如此近距離，「原以為是比較嚴肅的訪問方式，沒想到這麼放鬆，這樣的感覺很好」，發現在回答時，在場記者都聽得懂韓文，讓他嚇到數次發出驚呼。