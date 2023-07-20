台中市政府建設局長陳大田20日前往視察「光竹橋」改建工程，目前進度超前22％，力拚今年10月底完工。（潘虹恩攝）

台中市烏日前竹地區區段徵收南側的聯外道路「光竹橋」過去僅4公尺寬，台中市政府建設局配合旱溪排水治理計畫，啟動光竹橋改建工程，將橋拓寬為約13公尺，因應後續區徵完成後帶來的交通需求；建設局長陳大田20日前往視察，目前進度超前22％，力拚今年10月底完工。

台中市烏日區光竹橋連接五光里與前竹里，過去為長度60公尺、寬度4.2公尺之鋼梁橋，除難以會車也限制行駛車輛高度。建設局配合前竹區段徵收工程辦理改建拓寬至13.5公尺，並於雙側設置各2.5公尺寬人行及自行車道打造人本環境，超前部署以因應區徵開發完成後之聯外交通需求。

陳大田20日前往工地視察工程進度，除肯定工程品質與進度，並指示施工團隊落實橋梁護岸品質並兼顧汛期防汛應變及整備。他說明，該工程原訂明年1月完工，如今進度已達78.68％，超前22％左右，預計今年10月底可完工，相信完工後對於在地區域發展和促進交通便利有所幫助。另座前德橋也預計今年9月進行，期盼未來如期、如質完工。

陳大田說，光竹橋跨越河道截彎取直段，是當地連接南區主要交通要道之一，興建至今超過43年，市府投入8620萬元配合烏日前竹地區區段徵收辦理改建，期勉施工團隊能早日完成橋梁道路及相關附屬設施。後續前竹地區區段徵收工程開通，能與原道路銜接，建構完整道路系統，帶給市民舒適安全的通行環境，並促使都市均衡發展。