一代性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉婚後生下3個寶貝女兒，其中21歲大女兒沈月承襲媽媽優良基因，越大越漂亮也讓她有「最美星二代」封號。沈月尚未出道就已是時尚寵兒，人脈廣闊和許多巨星也都是好友，最近她分享與一名金髮美女在海邊的合照，閨密身分被起底竟是義大利兩西西里王國公主。

沈月有女神媽媽邱淑貞外，不時還能從她的IG上看到與巨星朋友們的合照，包括BLACKPINK成員Rosé、EXO成員世勳、Super Junior成員金希澈和周杰倫等。出了名交友廣闊的沈月18日更新IG，曬出與金髮美女在海邊甜蜜抱抱的照片，而她也表示對方是她的閨密。

畫面中一改烏黑髮色的沈月也變成金髮美女，美貌程度又上一層樓，同時在海邊也露出長腿；而沈月的閨密身分也被網友起底，對方竟是義大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Carolina di Borbone），但她穿的更火辣，直接將裙擺開衩到腰，讓內搭比基尼隨著風若隱若現，據悉，瑪麗亞基亞拉公主是丹麥克里斯蒂安王子的女朋友，男方也是未來國王，她將來可能成為王妃。

沈月有一位未來王妃閨密的消息曝光後，網友對於沈月的人脈更是感到不可思議，只是星二代和客串過時尚品牌模特兒，朋友圈就如此驚人，「沈月踏入演藝圈一定不得了」、「我們都在等，等妳超越媽媽邱淑貞啊」、「羨慕沈月有這麼多大咖好友」、「哇，這樣沈月有機會嫁給哪個王子嗎？」。