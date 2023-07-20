前高雄市長韓國瑜辦公室今(20日)表示，韓將出席全代會，「和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國」。侯競辦組織部副召集人謝龍介受訪時表示，有韓粉說「在等韓國瑜射出穿雲箭」，韓國瑜願意出席全代會對國民黨、競辦都是好事，接下來將會開始對外做政策說明和候選人行銷，競總跟立委候選人的說明會都已經在做融入跟結合，相信選情在組織發展下會越來越好。

謝龍介昨與競辦執行長金溥聰到雲林拜會前縣長張榮味，透露張肯定金溥聰加入後，選舉有比前段時間進步多，張也提點侯友宜要重新做人設，應該在人設上去行銷。

對於韓國瑜今日上午宣布將出席全代會，謝龍介表示，不曉得是不是張榮味老縣長有跟韓國瑜通過電話，不過韓國瑜願意出席全代會，展現國民黨團結一致的氣勢，對後續的選情一定是大有助益。

謝龍介也透露，有很多韓國瑜的支持者跟他說，「我們在聽韓國瑜的話，等待韓國瑜射出穿雲箭」，這對國民黨是一件好事，對競選辦公室也是一件好事，對中華民國免於戰爭、促進和平發展也是一件好事。

對於723全代會是否能成為重新出發的日子，謝龍介認為， 全代會是一個分水嶺，慢慢消弭一些不同的聲音，全黨凝聚在一起，過去縱然有一些不同的意見，也都是愛之深責之切，是對整個團隊的鞭策。

謝龍介表示，接下來會重新整隊來對外發展，對外做強硬的政策說明和候選人的行銷，結合各地方的立委候選人。他也提到，基層已經參加了候選人的說明會，競總跟立委候選人的說明會都已經在做融入跟結合，相信選情勢必會透過組織的發展，越來越好。