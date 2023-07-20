高雄機廠整體活化規劃部分，王國材表示，高雄機廠係配合高雄鐵路地下化，已遷至屏東潮州，台鐵局依據行政院所核定遷建計畫辦理原址土地開發作業，以利淨收益挹注遷建經費；期望在挹注遷建經費的政策任務下，讓開發與鐵道文化、樹木保存得以並存。

海運部分，交通部指出，澎湖輪將於2023年9月5日起替代船齡已超過34年台華輪，未來除將提供高雄－馬公航線每年300航次服務外，亦將與旅行社推出多元豐富的遊程，並與高雄市政府合作推出每月二次的包船遊港行程，同時與旅行社、飯店業者、購物商店等異業結盟，開闢新旅遊型態。

另外，也為鼓勵國際旅客到高雄觀光，除藉由地理位置之便，爭取國際郵輪彎靠高雄港，引進新南向國家、港澳旅客進入高雄旅遊，也透過高鐵買一送一優惠措施吸引從北部入境的旅客南下高雄觀光。

而針對台88線快速公路改善部分，王國材表示，公路總局擬規劃調整鳳山交流道西行主線車道配置，增加減速漸變車道，以提供下匝道車流使用；另地方建議之「鳳山出口匝道拓寬為雙車道」部分，因牽涉台88線主線高架橋結構變動及匝道橋拓寬等因素，將另案納入「台88線交通韌性優化改善評估委託技術服務工作」辦理整體評估及規劃。