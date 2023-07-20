美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）的一名經濟學家警告，美元恐怕失去儲備貨幣地位，招致災難性結果。他認為這意味這著美國長期以來積累的債務，將再也無法攤提、輸出到其他國家來承擔，而是落回美國自己身上，如此以來美元距離惡性通膨已經不遠了。

“Inflation is not trending back down to 2%. It is stuck here at [3%], and there’s no indication it’s going lower.” @RealEJAntoni



Big government spending and inflation that’s here to stay. That’s #Bidenomics. pic.twitter.com/cQgJ1J7lBH — Heritage Foundation (@Heritage) July 17, 2023

據區塊鏈專業媒體bitcoin.com 18日報導，美國智庫傳統基金會的經濟學家兼研究員安東尼（E. J. Antoni）在接受「每日電訊新聞基金會」(Daily Caller News Foundation)的訪問時發出警告，美元失去儲備貨幣地位可能引發的災難。

這位經濟學家警告道：「拜登政府一連串的舉措，都會導致美元喪失霸主地位，要按照（政府）破壞性來排名…是相當困難的」，並且指出：

失去儲備貨幣地位……將意味著70多年來的赤字開支（債務）將湧回美國，與國內持有的現有美元競爭購買商品和服務。這將導致惡性通膨的情況。

安東尼還表示：「這也意味著我們將無法再向國外出口（我們的）通貨膨脹，所以未來的通脹成本將完全由我們自己承擔，」美元貶值的情況還被通脹進一步加劇，經濟學家將其歸因於拜登政府和美聯儲（FED）的政策。美國勞工統計局在6月份公佈的數據顯示，消費者物價指數（CPI）同比上升了3.0%。他示警：「很難預言這場災難會有多大，以及它可能發生的速度有多快」

許多人預計將挑戰美元霸主地位的一種貨幣是提議中的金磚國家貨幣。金磚國家經濟體包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。俄羅斯新聞媒體《俄羅斯每日》（RT）最近聲稱金磚國家正在推出一種以黃金為後盾的貨幣。安東尼表示：「以黃金為後盾的貨幣對包括美元在內的所有法幣都構成了真正的威脅。」

然而，金磚國家新開發銀行（BRICS Bank）的副總裁兼首席財務官馬斯多普（Leslie Maasdorp）堅稱金磚國家目前沒有創建1種共同貨幣以挑戰美元霸主地位的立即性計劃。「尋找替代方案確實是一個中長期的目標，」他澄清道。此外，國際貨幣基金組織（IMF）表示尚未看到任何關於金磚國家共同貨幣的具體提案。