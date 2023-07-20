越南大學聯考今年理工組榜眼阮越光3歲時，母親潘氏雲就去台灣工作。在台灣的潘氏雲近日與兒子視訊，得知兒子考了全國第2，不禁潸然淚下，「你是我克服困難的動力」。

越南民智報（Dan Tri）報導，在台灣工作的潘氏雲（Phan Thi Van）18日剛下班就接到兒子阮越光（Nguyen Viet Quang）的電話，得知兒子是今年越南大學聯考理工組第2名，開心不已。

在兩分鐘的視訊通話中，43歲的潘氏雲不斷哽咽、情緒激動。她說，她在兒子很小的時候就去台灣工作，兒子很乖也很認真念書，「我很想念你，我只知道要努力工作，才有錢來供你受教育」。

家住清化省的阮越光表示，他滿3歲時，因為家裡生活困難，媽媽只好前往台灣工作，童年都是跟著爸爸生活，還有爺爺、奶奶和外公、外婆照顧。

他說：「媽媽去台灣的時候，我還很小，到現在已經15年了，這些日子親眼見到媽媽的次數屈指可數。媽媽只是偶爾回來探望，大多時候我們都是電話聊天。」

即使沒有媽媽在身邊，阮越光從小學到高中成績都很好，就讀高中3年級時，還獲得清化省數學和物理優秀學生考試第3名。

潘氏雲在電話中感謝兒子給了她這麼特別的禮物。她說，每當感覺累的時候，只要看到兒子陽光般的笑容，所有的負擔彷彿都不見了。

潘氏雲對著手機螢幕不斷啜泣，「你就是我克服困難的動力，現在我已經得到回報，感謝你來到我身邊，感謝你所做的一切」。

阮越光表示，考試結束後，他沒有對自己成為全國第一名或第2名抱有太高的期望，能拿到這樣的好成績，是一個驚喜。他打算就讀河內國家大學下屬科技大學資訊科技系。

他說，從高中開始就對資訊科技和技術感興趣。「我的夢想是成為一名優秀的工程師，報答媽媽為我的付出和犧牲」。

阮越光分享自己學習的方法，課本上的基本知識一定要掌握，並在網路上練習一些高難度的題目，遇到問題就向老師請教，「有時候複習到很晚，在書桌上打瞌睡的情況也時常發生」。

阮越光的老師黎清心（Le Thanh Tam）表示，阮越光很聰明，從小沒有母親在身邊，養成他獨立的個性。此外，阮越光個性溫和，與同學相處狀況良好，積極參加學校和班際活動，對足球特別感興趣。