中信金控視人才發展為永續關鍵資本,致力打造友善職場環境,成效再次獲外界肯定,亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》今(20)日於台北南港展覽館舉辦「2023亞洲最佳企業雇主獎」頒獎典禮,中國信託金控連續六年獲得「亞洲最佳企業雇主」(HR Asia Best Companies to Work For in Asia),主辦單位為表揚連續五年以上獲獎績優企業,本屆新增金獎類別,中信金控為金獎殊榮企業之一,由中國信託商業銀行人資總管理處總處長魏爾彰資深副總經理代表受獎。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲地區人力資源管理領域代表性獎項,2018年起將台灣納入評選國家及區域之一,評選面向包含企業組織文化、員工認同及團隊凝聚,由外部專家評鑑及內部同仁問卷評分,中國信託於三大面向的評選分數皆高於市場平均,顯示中信金控同仁對於公司的認同,更彰顯公司與同仁維持良好的傾聽與溝通管道,得以共同成長的重要性。

中國信託致力落實多元(Diversity)、公平(Equity)、共榮(Inclusion)職場文化,使同仁能發揮個人價值並貢獻所長,秉持「人才是公司最重要的資產」的信念,長年推動職能導向的人才策略,設計各類專業與各階管理訓練課程,亦盤點人員績效與發展潛力,規劃職涯發展藍圖,藉由在職訓練與專案指派,以及跨國家、跨業務、跨功能輪調歷練,建構完整人才庫(Talent Pool)。2022年中信金控提供培訓課程近6000梯次,訓練總經費達新台幣6703萬元;亦與多所國內、外知名學府合作,如長期與美國賓州大學華頓商學院共同設計客製化課程、講堂與論壇,導入一流師資與發展資源,因應瞬息萬變的外在經營環境與趨勢,持續維持業界領先地位。

此外,中國信託重視同仁工作生活平衡與身心健康,中國信託金融園區總部大樓設置健身房、圖書館、交誼中心等優質環境,另設有31個社團,同仁可依興趣參與,每月舉辦醫師臨場服務及心靈講座,並設置由專業心理師進駐的諮詢空間,同仁可於上班時段與心理師高隱密度地面對面諮商,使用率達40%以上,有效幫助同仁身心靈平衡,提升工作效率。