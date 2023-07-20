韓勝宇表示自己會一直反省哪個部分還能更好。（COME ON JKSSP提供）

韓勝宇認為自己出道7年，最大的變化就是心智也成熟了許多。（COME ON JKSSP提供）

韓國男星韓勝宇（韓哥）2016年以韓團「VICTON」的身分出道，2019年參加選秀《PRODUCE X 101》爆紅，更成功獲得第3名，進入出道組「X1」，無奈該團出道不到半年便因票數造假等爭議宣布解散，近日展開個人巡迴演唱會，台北場將在明（21日）晚間於新莊Zepp New Taipei舉行，今（20日）提前抵台接受訪問，提到自己私下常會不斷地反省。

韓勝宇台上台下反差超大，私下相當容易害羞，但一上舞台或拍畫報就完全變了一個人，被問及每次看自己的表演影片時，會不會經常覺得很不好意思，韓勝宇表示，每次在看的時候，反而是會一直反省哪個部分還能再更好，「不只拍攝現場的監看螢幕，每次結束演出在回家的車上，我也會一直反覆看自己的影片檢討，如果真的是很大的失誤的話，是真的會卡在心裡一整天」，而他出道7年，自認最大的變化就是心智也成熟了許多，「畢竟韓國演藝圈是很高壓又激烈的環境，以前我常會壓抑在心裡，現在已經學會要盡快去忘掉那些不愉快的部分」，會透過聽音樂散步、露營等方式紓壓。