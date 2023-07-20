日本名導濱口竜介20日出席導演楊德昌回顧展，這是他第3度來台，身為楊德昌頭號粉絲，他看過無數次經典片《牯嶺街少年殺人事件》，2016年首次來台時，還特地整理楊德昌的拍片場景，以電影《一一》和《牯嶺街少年殺人事件》的場景為主，「我記得我有去看《一一》片中的高架橋下空地。」完全是迷弟行程。

濱口竜介2021年推出電影作品《在車上》，席捲國際影展，拿下坎城影展最佳劇本、金球獎最佳外語片、奧斯卡金像獎最佳國際電影等獎項，問他奪獎後生活是否有改變？他笑說：「我20幾歲立志要拍電影，不曾想過會得獎，但其實作品在影展得獎，不一定代表它就是個好作品，因為也代表我登上了必須要被檢驗的舞台，可能在之後的20、30年間，我都要去證明我的作品到底有沒有真正獲獎的價值。」

聊到演出《在車上》的台灣演員袁子芸，濱口竜介形容她很積極主動，是個令人放心的演員，接下來想跟台灣哪位演員合作？他表示：「有機會當然很榮幸，但我不太敢點名，不過如果能跟楊德昌和侯孝賢導演合作過的演員合作，那真的太好了！但我自己有堅持絕對不會點名出來。」是否有機會來台拍片？他則說要看有沒有台灣製片找上門。