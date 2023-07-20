網紅李伊妍日前指控「遭資深藝人廖峻，在2014年兩度性侵未遂。」消息震驚各界。廖峻上月24日在兒子錦德陪同下，直衝大湖派出所提告。而李伊妍上月28日大動作召開記者會「還原事發經過」，她更淚喊「願意和對方一起測謊。」不過，廖峻事後也在臉書寫下，「遭影射事件，目前交由律師、走司法程序，不再做回應。」事件延燒多時未果，對此，李伊妍接受《中時新聞網》訪問，對於事件始末全說了。

獨/不滿遭廖峻陷害提告！李伊妍火大「事件始末」全說了：老人心腸很壞

李伊妍表示，「當初我在個版上發的經歷較不清楚，我只述說，『女生要保護自己，演藝圈會有這種事，提醒大家注意。』」此外，李伊妍說，「我提及自己過往事，朋友在底下留言，『就是廖X』，我回說『親愛的感應到了。』」

資深演員廖峻近年健康亮紅燈。（翻攝廖峻/澎澎粉噗團）

因是朋友會講心事，沒想到卻遭有心人趁虛而入。李伊妍不滿地說，「有位林佩X的小姐，她截我的話，還到我朋友那私下留言，並問說『妳要爆料廖峻先生嗎?』我回應對方，『並沒有』。」

李伊妍痛批廖峻「心腸很壞」。（游定剛拍攝）

後來，李伊妍再度發第二篇文，「林佩X截圖給廖錦德(廖峻兒子)，然後廖錦德就開始發揮東西。」李伊妍痛批，「廖峻父子倆最糟糕的事，竟講『網紅要紅』，帶這個風向幹嘛?沒必要吧?」

李伊妍坦言，「後來刪文是因和對方信守承諾、想息事寧人，沒想到廖峻卻信守不承諾，甚至還告我，真的很沒道德，一個老人家心腸怎麼那麼壞」。