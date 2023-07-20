印度北部一名商人日前死於自用車內，警方原本以為是意外死亡，法醫驗屍發現男子身上有蛇咬痕跡，警方轉朝他殺方向偵辦，最終查出男子的女友僱人「放蛇」咬傷男子令其中毒而死。這起謀殺一共5人涉案，其中4人在逃，案情有如印度寶萊塢常見的電影公式情節。

綜合《印度時報》（the Times of India）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《今日印度》（India Today）報導，與中國、尼泊爾接壤的北阿坎德省（Uttarakhand）一名男子，上周六（15日）陳屍於省境南部哈德瓦尼鎮（Haldwani）一輛停在某處鐵道交會點的汽車內，警方發現屍體時汽車處於發動狀態，初步研判男子因一氧化碳窒息身亡。

法醫驗屍發現男子的雙腿有蛇咬傷口，而且判定他因蛇毒身亡。警方於是朝謀殺方向偵辦，開始過濾陳屍處附近監視器畫面與男子手機通聯記錄，發現他與一名女子阿爾雅過從甚密。

印度警方偵辦這起「放蛇」咬死男友的情殺案，循線逮捕身為共犯之一的弄蛇人。

在此同時，查漢的胞姊周一（17日）向警方報案稱，32歲的弟弟查漢（Ankit Chauhan）遭其女友阿爾雅與新歡坎帕爾（Deep Kandpal）共謀殺害，警方這才確認前述男屍身分。

警方透過阿爾雅的通聯記錄，循線查到一名鄰省北方省（Uttar Pradesh）的弄蛇人納斯（Ramesh Nath）。納斯偵訊時坦承，阿爾雅前陣子找上門，央求他放毒蛇咬男友並佯裝成意外事故，酬勞1萬元印度盧比（將近新台幣3800元）。警方發現，查漢14日到訪阿爾雅的住處，除了新歡坎帕爾，還有2名幫手在場，他們合力把查漢灌醉，再由納斯放出眼鏡蛇咬死查漢。

納斯還說，阿爾雅聲稱男友屢屢干涉她的生活，常在酒後對她施暴，她想擺脫男友控制。警方則稱，阿爾雅勒索查漢錢財多年，最近想甩掉查漢未果。納斯供稱，案發後阿爾雅與其他4人已逃往尼泊爾。警方表示，納斯與4人被控謀殺罪嫌，已派出2路人馬持續追查4人下落，務必逮捕歸案。

印度媒體India Times指出，印度每年約有5萬8000人因蛇咬喪命，絕大多數以意外結案。2020年印度南部克勒拉省（Kerala）一名銀行職員向弄蛇人買了一條響尾蛇，放任牠咬傷熟睡中的妻子，妻子中毒而死，這名銀行員2021年因謀殺妻子遭判終身監禁。