副總統、民進黨總統參選人賴清德8月將訪友邦巴拉圭，期間過境美國行程成為注目焦點。媒體人唐湘龍日前指出，美方只承諾給賴一場僑界晚宴，此外美方無任何官員與賴會面，駐美代表蕭美琴交涉也沒用，賴將會受到空前黯淡冷遇。國民黨立委鄭麗文今(20日)發文質疑，賴一直在破壞台美互信，就是第二個阿扁，都要訪美了還遲不公佈過境地點在哪，就像陳水扁當年出訪的興揚之旅變成國際人球，將會上演迷航之旅2.0？

「還沒去就翻車啦～！」鄭麗文表示，賴清德在10日的競選活動中説：「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」這番言論，不只被大家質疑這是哪門子的政治目標，也引發美國華府巨大波瀾，英國《金融時報》19日披露，美國官員要求台灣方面澄清賴清德關於白宮訪問的爭議言論 ，凸顯白宮對其處理兩岸關係的態度和論述產生疑慮。「務實台獨工作者又翻車嚕，敢不敢繼續喊要走入白宮？」

鄭麗文提到，外交部長吳釗燮回應：美國的資深官員並沒有向賴清德的團隊有任何這種關切。「所以不是資深官員關切的嚕？繼續不承認？民進黨哪次有承認的？只要可以繼續大內宣就好？那就要賴清德繼續講喔！走入白宮！不要縮！」吳釗燮還說過去這幾年跟美國之間的溝通合作非常密切，建立堅實且蓬勃發展的台美關係。接下來會跟美國及其他理念相近的國家持續合作，跟其他民主國家關係更加密切，讓台灣持續走向國際。

「但是釗燮，你家的賴清德副總統只要走入白宮耶！」鄭麗文質疑，還說是「中南海和白宮的選擇」，沒有想要走入世界呀！因為一心想走入白宮，才會在蔡政府執政斷交9國、而吳釗燮任內斷交7國嗎？民進黨的世界觀就是美國與其他國嗎？就像台灣地圖除了台北都是南部一樣嗎？

鄭麗文強調，美國疑賴論，現在連美國都擔心賴這個未爆彈，一直在破壞台美互信，就是第二個阿扁！都要訪美了還不知道要過境地點在哪，遲遲不公佈！就像陳水扁當年出訪的興揚之旅變成迷航之旅，像國際人球一樣，同行記者還擔心問「現在飛機要飛去哪裡？」再來一次迷航之旅2.0？真的很會！人民真的不需要一個只會吹牛的執政黨！外交部連續5年編列7500萬元的CPTPP公關遊說費，結果次長說還是會卡在政治問題！

鄭麗文直呼，中央執政一團亂，說到國際關係畫了一堆餅，真的沒人吃得下，已經可以去擺攤了！「賣大餅～一餅一千萬！」