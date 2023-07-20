藝人Melody(殷悅)7日聲稱因個性差距過大，與17年富商老公吳育奇和平離婚，卻被爆出奪走前夫3間市值上億的房地產，為此前夫於昨(19)日委託律師提出離婚協議無效之訴，而吳育奇親友也抖出Melody把前夫當提款機，放話：「如果在合約上的條款你沒有辦到，我就告死你！」，接著又爆料Melody靠前夫付清美國大學的學費的過往，卻表示她成名後「變了個人」，甚至某次在公開場合辱罵老公「白目。」

根據《三立新聞網》報導，吳育奇的親友表示Melody家境小康，靠著很強的學習能力考進加州名校，但無力付清學費貸款，最後是由吳育奇付出面解決；且親友持續爆料，Melody曾對家人說：「你們要讀好的學校做個somebody，不然就像爸爸一樣是nobody！」，且其家人更告訴朋友：「我媽媽每天都在家裡發神經罵人，好可怕。」而就算是有許多親友的公眾場合，還會動不動罵吳育奇「白目。」

根據吳育奇親友對家人的爆料，回顧Melody認離婚前，便寫下給女兒們的信訴說人母的心情「以前經歷不孕的那段時間， 我記得我百般焦慮，傷心。心裡很著急 因為我沒想過做為一個女人天經地義的本能 在我身上會如此困難。那個時候的我都不敢想，假如將來真的沒有成為母親的自己該怎麼辦？」，且認為生為一個女人「勇氣」是不能少的，當人家看不到你的時候，你要有勇氣先看見自己，接受自己。而她耽心家人之心表露無遺。

而Melody對於吳育奇提出離婚協議無效訴訟後，今日也首度更新社群，在IG上配文寫下：「Back to work」，似乎不管流言，想專心投入工作，並分享自己在《11點熱吵店》錄影的花絮照片，讓不少粉絲見了紛紛留言：「無條件支持你，就因單純喜歡你」、「姐姐太美了！請繼續綻放美麗。」對於爆料，Melody透過經紀人發聲：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」