性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象爆紅，先前曾因不雅影片外流飽受爭議，但她坦然面對又不畏異樣眼光讓不少人佩服；日前熊熊無預警公開與舊愛Mars婚訊，升格人妻獲得各界祝福。而熊熊昔日大尺度聊性癖好影片也再被挖出，還脫口坦承拍親熱影片是被男方逼的。

熊熊18日驚喜在IG和YouTube公開已婚喜訊，與7年前舊愛在今年2月14日情人節登記結婚，她終於找到真愛也讓好友和粉絲都替她高興。有部分網友在熊熊認愛影片曝光才知道她一直有經營YouTube頻道，也意外找到她過去拍過大尺度題材，再度引起討論。

2022年初熊熊找來黃小愛、林曜晟、愛語莎、綠茶等好友玩起真心話遊戲，過程中有一道問題是有沒有拍過親密影片，在場所有人都說沒有，讓熊熊氣說，「你們有拍過吧！你們只是沒有被外流而已」；而熊熊隨即竟脫口一句，「我也是被男生逼的啊」，疑似是解釋當年「吞吐片」疑雲。

而一群人大聊真心話時，熊熊性癖好也都意外曝光，像是性行為時沒有做保護措施，不喜歡被男方舔私密處，還大方說，「我是服務型的」；影片中大尺度問題幾乎沒間斷，還被問到性行為有沒有乳交過，熊熊當下直接臉紅偷笑還不斷尖叫，像是默認，讓全場笑翻。

熊熊在YouTube影片上脫口拍親密影片是被逼的。（圖／摘自熊熊卓毓彤YouTube）