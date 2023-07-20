阿里山公路台18線今下午傳3車撞擊車禍，現場有不少車體碎片。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山公路台18線今下午傳3車撞擊車禍，1輛白色自小客疑因天雨路滑，車子失控打滑到對向車道，撞到一輛黑色自小客，導致黑車色自小客失控撞擊停在路邊1輛白色自小客車，其中2輛自小客車頭撞爛，所幸2車駕駛僅受輕傷，送醫無大礙。

嘉義縣中埔分局表示，今下午4點58分，獲報中埔鄉台18線23.4公里路段有車禍，警方到場發現，陳姓男子駕駛白色自小客車沿台18線東往西方向行駛，疑天雨路滑，車輛失控打滑到對向車道，不慎撞擊對向1輛陳姓男子駕駛的黑色自小客，結果遭撞黑色自小客又失控撞到停放在路邊1輛白色自小客車。

這起車禍造成雙方駕駛頭、手及腳部擦挫傷，所幸當下兩人意識皆清楚，經救護車送往嘉義聖馬爾定醫院就醫後無大礙，經警方調查，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局也呼籲，近日山區常有豪大雨，易致駕駛車輛因打滑而發生危險，請用路人行車時務必小心駕駛，避免造成生命危害及交通事故發生。