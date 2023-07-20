由於環境吹偏東南風，明（21）日台東及恆春半島有零星降雨，各地中午前大多為多雲到晴的天氣，午後雷陣雨機率高，中南部及各山區雨勢明顯且時間長，台南以北入夜後仍有局部短暫陣雨。氣象局表示，在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會明天生成今年第5號颱風杜蘇芮，預計將沿太平洋高壓邊緣往偏西到西北西方向行進，接近菲東近海，其外圍環流將從下周一（24日）起影響台灣天氣。

氣象局模擬未來天氣。（氣象局提供）

氣象局指出，明天台東及恆春半島有零星降雨，各地中午前大多為多雲到晴的天氣，午後雷陣雨的機率高，尤其中南部及各山區雨勢明顯，容易出現局部大雨，且下雨時間較長，台南以北入夜後仍有局部短暫陣雨；溫度方面，高溫普遍在33到35度，台北、苗栗、台中、雲林、南高屏及東半部局部地區容易來到36度以上。

氣象局分析明天高溫資訊。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周六及下周日（22、23日）太平洋高壓勢力稍增強，各地為多雲到晴為主的天氣，中午過後於西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，台東及恆春半島則不定時有零星短暫陣雨。

氣象局預測熱帶性低氣壓的未來路徑。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

下周一至下周四（24日至27日）由於熱帶性低氣壓或颱風外圍環流的水氣，東半部及恆春半島有短暫陣雨，西半部地區受外圍沉降影響，為多雲到晴且炎熱的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨。