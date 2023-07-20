盧廣仲將在9月重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓」旗艦安可場。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲將在9月重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓」旗艦安可場。（添翼創越工作室提供）

三金歌王盧廣仲將在9月30日中秋節重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓」旗艦安可場，同是他第7度攻蛋，再度刷新個人紀錄，他表示，「『七』是一個充滿神秘色彩的數字，也代表了一種循環，剛好我的第2張專輯跟七也有關係，或許冥冥之中有股神秘力量，預告我們將會在小巨蛋一起相見。」

台北安可場恰巧碰到中秋連假，推出應景的新視覺，邀來台北電影節最佳海報獎得主設計師陳世川操刀，只見盧廣仲帶著一把吉他上月球，象徵搖滾音樂貫穿宇宙，同時在他身旁一群可愛的火柴人，由盧廣仲本人手繪設計，生動又歡樂的姿勢，充滿團圓相聚的快樂感，希望大家當天一起來小巨蛋搖擺賞月，他說：「在出道15週年，一起聽一場有烤肉味的中秋演唱會。」

他即將重返台北小巨蛋開唱，預告，會更新演出的曲目、打造全新服裝，期待與粉絲見面近距離互動，「每次能近距離感受到每個人開心的樣貌，就是我辦演唱會最感激的地方。」他上周剛結束高雄巨蛋演唱會，上萬名粉絲在現場替他歡慶38歲生日，粉絲直誇，「廣仲現場演出有多賣力，看他流汗程度就知道，第一首歌唱完還以為他剛淋雨」、「能喜歡盧廣仲是前世修來的福氣」，他在網路上看到許多粉絲分享心得文，內心深受感動，感性表示，「能跟大家一起共享生日快樂如此幸福，謝謝你們讓晴朗南方的夏日記憶變得更獨特。」