新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳，有工人裝修冷氣時，因施工疏忽，使冷氣掉落砸死等公車的22歲政大女大生。除了工人須負刑法過失致死罪、民事賠償責任外，律師梁淑華表示，屋主若沒有遵守管委會規約施作，並告知工人施作規定，屬民法189條「定作人於定作或指示有過失者」，恐須負民事責任。

梁淑華表示，工人一定要負刑民事責任，但冷氣掉落在人行道上，現場是否有其他人員申請淨空、指揮監督也是一重點，若有相關監督人，依民法184條也須負民事責任，另外，工人的承攬公司依民法188條「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，也須負連帶賠償責任。

梁淑華說，本案屋主部分，若公寓大廈有規定安裝冷氣規範或要求屋主申請施作，屋主附有保證人責任，但卻並未履行或盡告知工人的義務，符合應作為而不作為，依民法189條「承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限。」可能也須負民事賠償責任。

梁淑華強調，家屬可待刑事起訴後，附帶民事求償，一審不用繳納裁判費，但若刑事案件審理較久，民事侵權有2年時效，家屬仍須在時間內提出告訴。