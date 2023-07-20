「2023天母啤酒節」有超過80攤的人氣料理與異國風味美食，還可暢飲多款特色啤酒。（天母商圈發展協會提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

南韓「大邱炸雞啤酒節」將在8月30日至9月3日舉行，為韓國最具代表性的的夏日慶典。（韓國炸雞啤酒產業協會提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

疫後的第一個暑假，各式活動一波接一波，好不熱鬧。近期有2個跟「吃」有關的美食盛典接力登場，分別是本周末將舉辦的「2023天母啤酒節」和8月初登場的「2023台灣美食展」，兩個活動均匯集眾多美食佳餚，陪民眾歡度盛夏。而日前Booking.com才認證亞太地區最愛「吃」的就是台灣人，主辦方邀請眾吃貨們在盛夏來一趟美食馬拉松。

「2023天母啤酒節」有超過80攤的人氣料理與異國風味美食，還可暢飲多款特色啤酒。被譽為「炸雞聖地」的南韓大邱，應姊妹市台北市之邀，參加7月22、23日舉辦的「2023天母啤酒節」，不僅在韓國區打造炸雞啤酒節的吉祥物與拍照牆，將慶典氛圍搬至台北與民同樂，也將在攤位進行臉書粉專按讚合照送大邱吉祥物-水獺扇子與大邱代表燒酒試喝的活動，每日數量有限。

以「2023天母啤酒節」為暖身活動，今年8月30日至9月3日止為期5天，在南韓大邱市頭流公園將舉辦韓國最具代表性的的夏日慶典「大邱炸雞啤酒節」，來自世界各國的啤酒廠商、全韓國知名的炸雞品牌將齊聚一堂，讓民眾一口炸雞一口啤酒，樂享夏季超嗨的美食盛典。活動期間每晚更有熱鬧的演唱會，主辦方將邀請大牌韓流明星一起同樂，讓民眾在大啖美食的同時，也能一同享受視覺與聽覺的豐盛饗宴。

如果計畫會在8月30日至9月3日期間到韓國參加「大邱炸雞啤酒節」的民眾，可至天母運動公園的大邱廣域市攤位，現場下載大邱旅行APP註冊會員後，可領取限量的禮物兌換券，兌換券需在指定期間至南韓大邱頭流公園兌換禮品。

「台灣美食展」每年的焦點「大師廚藝秀」，今年邀請駱進漢師傅帶來苗栗道地美味。（台灣觀光協會提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「台灣美食展」推出全新企劃「金牌特物」展區，榮獲「世界美食評鑑」三冠王大獎的法布甜檸檬塔今年也參展。（台灣觀光協會提供）

緊接著於8月4日登場的「2023台灣美食展」，將在台北世貿一館舉辦，為期4天的展覽，展區規劃為「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」4大場域，集結台灣新鮮食材、美味料理與金牌廚師，一站品味台灣各地道地美食，欣賞世界頂級廚師精湛廚藝。

主辦單位台灣觀光協會表示：「今年台灣美食展展出規模達600格，較去年規模成長15％。」預售票今(20)日開賣，秉持回饋社會的精神，台灣觀光協會持續推出捐血贈票活動，7月30日起至 8月5日於大台北17個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票，每人至多兌換2張門票，限量1萬張，主辦方呼籲民眾熱心做公益還可獲贈門票吃美食。

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