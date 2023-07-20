民眾黨總統參選人柯文哲20日上午赴烘爐地南山福德宮參拜，行程早在一周前敲定，並邀請地方人士與里長參加座談，外傳柯深入藍營票倉拔樁意味濃厚。中和區公所在卻在2天前，緊急發出「防汛整備災害應變暨病媒蚊防治作業說明會」議程，要求里長出席，新北市政府澄清開會目的是加強整備，防範於未然。

據了解，民眾黨上周已敲定柯等人來中和的行程，邀請在地50多位里長座談，外界盛傳柯是來中和拔樁。但中和區公所18日發出訊息，要求里長20日上午出席「防汛整備災害應變暨病媒蚊防治作業說明會」，時間正好與柯撞期。

是否防止柯文哲拔樁，新北民政局指出，上月中和因強降雨，時雨量逾90毫米，而颱風季來臨，午後瞬間強降雨，造成中和部分地區及道路發生積淹水，考量夏季為登革熱好發期，為協助基層工作人員及里長了解水利建設、防汛政策及登革熱病媒蚊防治措施，因此辦理說明會，以加強整備，防範於未然。

民政局補充，在防汛重點區域陸續擇定適當時間點與各區里長說明，7月上旬水利局已和土城區里長說明，20日中和則是第二場。