對於副總統賴清德日前稱「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清此言論。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生今(20日)表示，賴清德的性格會讓美國擔心他做出「超乎美國想像的事」，因為賴清德當年黨內初選挑戰「提拔」他擔任閣揆的總統蔡英文，這會讓美國認為賴沒有政治倫理，很可能也不會尊重美方的政策。

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導稱，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論，報導也提到，美方高層澄清，白宮並未向賴清德與其競選團隊或工作人員，針對相關言論聯繫接觸，且未對此發表其他言論。

嚴震生今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德的性格是美國不信任他的原因之一，美國會擔心賴清德「做出超乎美國想像的事」。

嚴震生指出，在美國政壇儘管副總統、閣員跟總統的關係再不好，都不會跳出來要挑戰總統大位；他也舉例，現任美國總統拜登的狀況再糟糕，也沒有閣員跳出來要挑戰他，「這是一個政治倫理」。

嚴震生續指，賴清德曾經作為蔡英文總統任內的行政院長，相當於被蔡英文「提拔」，卻跳出來參加初選挑戰蔡英文，美國會認為，賴清德不遵守政治倫理，很可能美方的政策賴也不會尊重。

嚴震生也提到，賴清德過去的台獨金孫、務實台獨的標籤還沒有洗掉，美國就會對他有所懷疑，至少也要像前總統陳水扁一樣說「做不到就做不到」，表明台獨雖是理想，實際上不會朝這個方向去做。嚴認為，雖然賴清德已經說了「維持現狀」，但這些標籤都還在，且賴清德好像還是不肯放下台獨的選民，就很難洗掉美國對賴的懷疑。