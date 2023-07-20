立委陳亭妃籲請文化部提出協助支持實體書店生存的具體解決方案。（翻攝自陳亭妃臉書／曹婷婷台南傳真）

政大書城日前傳出8月底恐將吹熄燈號，引發各界人士關注與不捨，立委陳亭妃今天也發聲，強調位於西門路的政大書城台南店10多年來帶動地方書卷文化氣息，懇求文化部正視國內一連串實體書店陸續停業帶來的衝擊，並提出協助實體書店生存的具體解決方案，避免實體書店在台灣絕跡。

陳亭妃指出，近幾年誠品書店北中南分店、金石堂、何嘉仁、建弘書局等知名連鎖書店的實體門市陸續熄燈，台北市著名「書店一條街」重慶南路周邊一帶書店，近10年倒閉超過100家店，目前現存剩下不到10家，可見疫情及網路購書風潮興起，嚴重影響實體書店生存。

她也提到，2021年3月1日實施的「圖書出版品銷售收入免徵營業稅」免稅美意，實體書店原本以為上游出版社和經銷商會因此調降進貨價格，然而，事實上並沒有。

陳亭妃疾呼，實體書店是代表一個城市的書香氣息，也可以加深城市的文化，文化部必須正視實體書店數量快速銳減的事實，並協助實體書店目前營運遇到的困境，並檢視一連串實體書店陸續停業的根本原因，提出支持實體書店生存具體方案。