在社群上擁有逾22萬名粉絲追蹤的粉專「K&C凱勒與夏綠妹」，其經營者凱勒媽20日凌晨發文，公開另一位網紅「亞歷媽」王君萍的私訊截圖，透露自己明明不認識對方，卻屢屢遭到她的言語批評。對此，亞歷媽也隨即公開道歉，凱勒也表示不追究，而此番爭議也讓網友們驚訝：「《絕世網紅》真實上演。」

凱勒媽今早於粉專揭露心中累積了幾年的傷痛經歷，呼籲對方放過自己：「不要再無中生有，私底下毀謗跟中傷我。」指出自己並不認識王君萍（亞歷媽），對方也與她的生活圈並無交集。誰料，身邊有不少親友指出亞歷媽屢屢在私下詆毀自己，讓她不忍發聲，並曬出兩張疑似是亞歷媽發出的對話截圖。不過貼文之中，也一併附上亞歷媽對她公開道歉的留言畫面。

對此，亞歷媽也透過粉專致歉，她表示自己過去有段身心靈極度黑暗的時期，而即便是為了維護一段得來不易的友情，但對他人的傷害已經造成，「對於過去我的言行，所造成的傷害及不舒服，我真誠道歉，也希望凱勒媽願意給我個機會當面好好道歉。」

亞歷媽道歉文發布不久後，凱勒媽也臉書上再度發文，表示自己已經放下，會選擇原諒對方，直言：「我既然都已經要原諒了就原諒到底，原諒不是不提曾經的被傷害，而是放下。亞歷媽說要當面道歉，我非常樂意，我欣賞她的直率。也許是不打不相識，期望我們說開後，可以成為朋友。」相關貼文PO出後也在社群上引發討論，更有網友認為這經歷讓人忍不住聯想Netflix韓劇《絕世網紅》裡面的劇情，紛紛留言指出：「《絕世網紅》真實上演了」、「台灣版絕世網紅？」

事實上，遭亞歷媽言語攻擊的受害者疑似不只一人，除了凱勒媽在文中寫下：「我已經收到幾個部落客告訴我也都受害。」同樣是網紅媽媽的小籠包媽也透過粉專「彈力小籠包」寫下：「想到我也才曾被這位不認識的網紅王姓媽媽攻擊過」等字句。而伊萊媽也在留言區中發聲力挺。

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