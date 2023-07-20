女星江泳錡2019年嫁三立《超級夜總會》監製楊煥喻，當時是楊繡惠和劉至翰擔任伴郎伴娘，近年江泳錡拍攝《甘味人生》獲得關注，又經營副業名利雙收，卻傳她與丈夫的4年婚姻觸礁，閨密楊繡惠證實，楊煥喻則在facebook發文批：「你們會有報應的」，引發外界聯想是否針對婚姻狀況發聲。

楊煥喻和江泳錡2019年舉行婚禮，婚禮請了不少藝人同樂，許效舜特地到現場祝賀，事後江泳錡上節目透露和楊煥喻認識很久，是交往3天後決定閃婚，把雙方父母嚇壞了，江泳錡當時讚揚煥喻個性善良、貼心，工作能力也很強，非常吸引她。

據《三立新聞網》報導，江泳錡驚傳離婚，楊繡惠表示：「知道離婚啊，她出國去了，這也沒什麼好訝異的阿，人不就都這樣嗎分分合合，現在這個世代來說很自然吧。」而楊煥喻在facebook發文：「對於那些愛唱衰別人、落井下石、八卦嘴賤的人，你們會有報應的。」情緒有些負面，讓周遭朋友擔心。不過江泳錡經紀人突表示還沒離婚，江泳錡則吐18字：「我知道要問什麼，不過我想還是交給公司吧！」

江泳錡近日飛到韓國，她歡度43歲的同時不忘拚事業，連發多文都是直播相關，在直播中專心推銷商品，情緒相當穩定，看不出遭離婚風波纏身，目前截稿前經紀人未回應離婚一事，雙方狀態令外界霧裡看花。