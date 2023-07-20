法界Me too！士林地院蔡姓法官，遭控去年11月邀1名剛分發的年輕女法官到陽明山吃飯，卻在下山時將車開至山區偏僻角落，在車內對女方進行「不止一輪的性騷擾」 士院為此召開「性騷擾申訴處理評議委員會」，委員開會後認定性騷擾成立，全案將依規定送請法官評鑑委員會審議，蔡最重可能被建議免除法官職務，並不得再任公務員。

Me too風暴日前席捲全台，司法院內部的「法官論壇」上月16日也出現爆料文章，指士林地院1名資深蔡姓法官，去年11月邀年輕女法官到陽明山吃飯，但吃完下山時，卻刻意選擇不同的路線。

爆料指出：「女法官發覺路徑有異，從提袋內拿出手機欲察看提醒時，蔡以手將女法官的手機壓進提袋內以阻止。」、「加害人將車輛開進似為中湖戰備道旁的窄巷內…停車後開始對女法官進行不只一輪的噁心騷擾行為。女法官初遇此事又身處深山內，完全不知如何抗拒，只好藉口下午還要評議堅決要求加害人開車下山，加害人才決定放棄。」、「返回法院後女法官立即向兩位法官同事求助，這才得知原來加害人已是慣犯。」

士林地院第一時間回應，全案已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視法官所需，協助連結心理支持方案調整其工作場域，以求確保同仁身心健康。

士院日前也開完「性騷擾申訴處理評議委員會」，經取證後，認定蔡性騷擾成立，全案將依規定，送請法官評鑑委員會審議，最重將建議免除法官職務、並不得再任公務員，並移送司法院人事審議委員會、蔡可能面對監察院彈劾及送請懲戒法院重懲，刑事部分，被害女法官也已提告，全案由士林地檢署依《性騷擾防治法》偵辦中。

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