龍德新路東延完工通車，能移轉大順路28％車流。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

龍德新路東延完工通車，能移轉大順路28％車流。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌今年底完工成圓，而大順路因輕軌導致車道縮減，產生交通壅塞疑慮。對此，高雄市工務局將平行於大順路的龍德新路拓寬外，還將龍德新路東延並闢建橫跨愛河龍德新橋，整體預計明年3月完工通車，往後民眾能夠從龍德新路直通民族一路，減少行經大順路需求，預計移轉大順路28％車流量；此外，高市府也釋出2.23公頃107期市地重畫區土地為商業用地，盼帶動周邊商業發展。

龍德新路鄰近愛河之心、義享天地及好市多等觀光勝地及大型商場，因應高雄環狀輕軌成圓後，將帶來大順周邊百貨商圈的人潮與車潮，高市府於年前將20米龍德新路拓寬成26米後，啟動龍德新路東延至民族路工程，透過健全路網，疏通大順一路車流。

工務局指出，目前東延橋梁工程橋台基礎已完成，預計今年8月下旬開始進行鋼構橋梁吊裝作業，今年底龍德新橋完工，待後續東延路段明年3月底完工通車。

副市長林欽榮表示，龍德新路西段和東段銜接三大重要幹道，貫穿民族路、自由路和博愛路，增加車輛由西側轉向北側動線，預估移轉大順路28％車流量，並且增進附近大型商場、新上國小等區域交通聯外便利，目前工程進度超前，預估今年底完成龍德新路拓寬及往東延伸跨越愛河橋梁工程。

林欽榮指出，龍德新路東延至河堤南路，將串聯民族一路橫跨博愛路，未來成為大順商圈重要的東西向道路，再加上河堤南路以東107期市地重畫區開發，日前107期市地重畫計畫書業已由內政部批核，市地重畫計畫書公告後，將取得約2.23公頃特定商業區土地，包含公共設施、綠地、停車場、公園，帶動周邊地區發展。