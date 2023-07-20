國民黨日前通過「小雞條款」，禁止邀非黨籍參選人助選，防止小雞找民眾黨主席柯文哲來站台。不過，國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今參加民眾黨政論直播節目《踢批批開講》，喊出11、12月誰能站穩第2名，民眾自己會做整合，不需要黨內高層去談藍白合。更斷言換侯聲浪並不會在全代會後結束，到11月登記前聲浪還是會有。

徐巧芯提到，民調起起伏伏，可以作為參考，國民黨也一樣，侯友宜的民調起起伏伏，侯友宜也一樣，最後關鍵是在11、12月的時候誰能夠站穩第2名的腳步，民眾自己做整合，「這個整合倒不需要黨內高層去談什麼藍白合，民眾自己會做決定。」

徐巧芯認為，國民黨與民眾黨在總統大選是競爭關係，但兩個都是在野黨，有6成民眾不希望執政黨繼續執政，國民黨與民眾黨也有共同監督政府的責任，民進黨希望左打柯文哲、右打侯友宜，打成一人一半，就想要躺著選，「至於整合部分，交給民眾決定。」

徐巧芯說，台中蔡壁如的選區（第一選區），本來國民黨有人要選，但目前國民黨的提名被延後，「未來如果蔡委員有需要，我也可以下去幫忙」，在野共同作戰。另外也有選區是國民黨有提名，民眾黨沒有提名，未來大家互相幫助。

徐巧芯認為，總統大選各自有提名的人，這個階段是兄弟登山、各自努力，爭取選民的支持。

徐巧芯，知道黨內有人想要提案換朱，但是黨章沒有罷免主席條款，陣前換將、換主席沒有正當性，且以戰績來講，朱立倫帶大家打贏2022九合一選舉，要換朱正當性不足，連署的人少，也不會過。

徐巧芯說，也有另一個提案是非綠陣營整合，但難度很高，例如提案總統候選人重新初選，決定人選後就定於一尊，但全代會很少表決，不表決就是送黨部研議，因此此案成功機會更不高，但類似的聲音不會因會全代會結束而結束，國民黨內評估，大概再1、2個月，11月登記前，聲浪還是會有。