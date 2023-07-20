中共總書記、中央財經委員會主任習近平20日下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。習近平強調，糧食安全是國之大者，耕地是糧食生產的命根子，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，加強耕地保護，全力提升耕地品質，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。

中共中央政治局常委、國務院總理、中央財經委員會副主任李強，中共中央政治局常委、中央財經委員會委員蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員丁薛祥出席會議。

會議聽取了自然資源部、農業農村部、中央財辦（中央農辦）、國家發展改革委關於加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用的匯報。會議指出，中共始終高度重視耕地保護問題，中共十八大以來，黨中央先後實施一系列硬措施，守住了耕地紅線，初步遏制了耕地總量持續下滑趨勢。同時要清醒認識到，中國大陸人多地少的國情沒有變，耕地非糧化、非農化問題依然突出，守住耕地紅線的基礎尚不穩固，農田水利方面欠賬還很多。新時代新征程上，耕地保護任務沒有減輕，而是更加艱巨。必須進一步加強耕地保護。

會議強調，耕地保護是一個系統工程，要突出把握好量質並重、嚴格執法、系統推進、永續利用等重大要求，進一步採取過硬實招。要壓實耕地保護責任，落實新一輪國土空間規劃明確的耕地和永久基本農田保護任務，確保18億畝耕地紅線決不突破。要全力提升耕地品質，真正把耕地特別是永久基本農田建成適宜耕作、旱澇保收、高產穩產的現代化良田。

要改革完善耕地占補平衡制度，將各類對耕地的佔用統一納入占補平衡管理，健全補充耕地品質驗收制度。要調動農民和地方政府保護耕地、種糧抓糧積極性，建立種糧農民收益保障機制，發展多種形式的適度規模經營，建立糧食主產區利益補償機制，形成糧食主產區、主銷區、產銷平衡區耕地保護合力。

會議指出，鹽鹼地綜合改造利用是耕地保護和改良的重要方面，中國大陸鹽鹼地多，部分地區耕地鹽鹼化趨勢加劇，開展鹽鹼地綜合改造利用意義重大。要充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，加強現有鹽鹼耕地改造提升，有效遏制耕地鹽鹼化趨勢，做好鹽鹼地特色農業大文章。要全面摸清鹽鹼地資源狀況，研究編制鹽鹼地綜合利用總體規劃和專項實施方案，分區分類開展鹽鹼耕地治理改良，因地制宜利用鹽鹼地，向各類鹽鹼地資源要食物，加快選育耐鹽鹼特色品種，大力推廣鹽鹼地治理改良的有效做法，強化水源、資金等要素保障。